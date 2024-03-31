Valiler Oy Kullanmak İçin Sandık Başına Gitti

Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Ağrı, Tunceli ve Iğdır'da valiler, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemini gerçekleştirdi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, eşi Azime Çiftçi ile Yakutiye ilçesindeki Kültür Kurumu Ortaokulu'na geldi.

Vali Çiftçi ve eşi oyunu 1189 numaralı sandıkta kullandı.

Erzincan

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ise kent merkezindeki İMKB Müşir Zeki Paşa Ortaokulu'nda sırasını bekleyerek 1162 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullanma işleminin ardından Aydoğdu, gazetecilere, Erzincan'da oy verme işlemlerinin huzurlu bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Demokrasinin en güzel örneklerinden birinin Erzincan'da yaşandığını ifade eden Aydoğdu, şöyle konuştu:

"8 ilçemiz ve merkez de dahil olmak üzere tüm tedbirlerimizi aldık. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk olmadı. 1373 polis, 1793 jandarma personelinin yanı sıra sivil personelleri de dahil ettiğinizde 3 bin 500'ün üzerinde personelle seçimin huzurlu bir ortamda bitmesi için arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. 6'sı seyyar olmak üzere toplam 1005 sandığımız var. Demokrasinin tecelli etmesi için hepimiz hazırlıklarımızı tamamladık. Yaklaşık 174 bin seçmenimiz bugün sandık başına giderek oy kullanacak."

Ardahan

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek de oyunu, İnönü Mahallesi'ndeki TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda kullandı.

1012 numaralı sandıkta eşi Berna Çiçek ile oyunu kullanan Çiçek, seçimin il genelinde güven ve huzur içerisinde geçmesini temenni etti, görevlilere kolaylıklar diledi.

Kars

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, eşi Pınar Filiz Polat ile geldiği Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulu'nda 1052 numaralı sandıkta oy kullandı.

Polat, oyunu kullandıktan sonra gazetecilere, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kars genelinde herhangi bir problemin olmadığını ifade eden Polat, "190 bin seçmenimizin oy kullanmasını bekliyoruz, güvenlik güçlerimizle gerekli önlemler alındı." dedi.

Ağrı

Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç da oy kullanmak için 75. Yıl Ortaokulu'na geldi.

Vali Koç, eşi ile 1022 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Tunceli

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu da Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Hürriyet Ortaokulu'nda 1061 numaralı sandıkta oy kullandı.

Iğdır

Iğdır Valisi Ercan Turan ise eşi Nilüfer Baykal Turan ile geldiği İnönü İlkokulu'nda 1196 numaralı sandıkta oyunu kullandı.