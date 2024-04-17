Tunceli'de Yaban Keçileri Munzur Dağları'nda Sürü Halinde Geziyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde koruma altında bulunan yaban keçileri, Munzur Dağları'nda sürü halinde gezerken görüntülendi.

İlkbaharın gelişiyle karların eridiği Ovacık'ta, tabiatın canlanmasıyla yaban hayatı da hareketlenmeye başladı.

Havaların iyice ısındığı ilçede, ormanlık ve dağlık alanlarda bazı böcek, sürüngen ve kelebek türleri ortaya çıktı, bozayılar kış uykusundan uyandı.

İlçenin kuzeyinde yer alan Munzur Dağları'nın eteklerini de avlanması yasak olan yaban keçileri mesken tuttu.

Yeşillenen otlaklarda beslenen ve derelerden su içen keçiler, Anadolu Ajansı ekibince görüntülendi.