Tunceli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

Tunceli'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı.

Tunceli'de Emek ve Demokrasi Platformu'nun çağrısıyla merkez Moğultay Mahallesi Sanat Sokağı'nda bir araya gelen binlerce kişi, alkış ve sloganlarla kutlamanın yapılacağı Seyit Rıza Meydanı'na kadar yürüdü. Siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin 1 Mayıs'a ilişkin yaptığı konuşmaların ardından katılımcılar müzik eşliğinde halaylar çekti. Yerel müzik gruplarının konser verdiği etkinlik, olaysız şekilde sona erdi. - TUNCELİ