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Tunceli'de Apartman Boşluğunda Yangın: Evcil Hayvanlar Kurtarıldı

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Tunceli'de bir apartman boşluğunda yangın çıktı. Evde mahsur kalan evcil hayvanlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Olay, Moğultay Mahallesi Mehmet Kahraman Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre iki bina arasındaki boşlukta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun dumandan etkilenen vatandaşlar evlerinden tedbir amaçlı çıkartılırken bir vatandaşın daire içerisinde evcil hayvanının mahsur kaldığını söylemesi üzerine ekipler müdahalede bulundu. Ekiplerin müdahalesi ile evcil hayvanlar kurtarılarak sahibine teslim edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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