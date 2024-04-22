Domuz leşine gelen akbabalar, fotokapana takıldı

TUNCELİ - Tunceli'de domuz leşini yiyen 5 akbaba, fotokapana takıldı.

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Sülüntaş köyünde domuz leşini yiyen akbabaları gören vatandaş, olayı kayıt altına almak için kısa süreliğine fotokapan kurarak bölgeden uzaklaştı. Vatandaş tarafından kurulan fotokapana, leşi yemek için birbiriyle kavga eden 5 akbabanın yanı sıra leşten pay almaya çalışan karga, serçe ve kartal takıldı.