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Tunceli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları

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Tunceli'de Atatürk Stadyumunda düzenlenen 23 Nisan etkinlikleri büyük ilgi gördü. Çocuklar Türk bayraklarıyla stadyumu doldururken, öğrenciler de hünerlerini sergiledi. Vali Tekbıyıkoğlu tarafından öğrencilere hediye verildi.

Tunceli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Atatürk Stadyumunda düzenlenen 23 Nisan etkinliklerine çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Etkinliğe Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, kamu kurum temsilcileri, vatandaşlar katıldı. Çocuklar ellerinde Türk bayrakları ile stadı doldururken, dönem içinde hazırlık yapan öğrenciler de statta hünerlerini sergiledi. Çeşitli oyunların da oynandığı etkinliğe katılan öğrencilere Vali Tekbıyıkoğlu tarafından hediye verildi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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