Tunceli'de Ramazan Bayramı tatilcilerine tatlı karşılama

Tunceli'de 'tatlı' karşılama

TUNCELİ - Ramazan Bayramını tatilini geçirmek için Tunceli'ye gelen vatandaşlar, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla şeker ve kolonyayla karşılanıyor.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Tunceli'ye Türkiye'nin farklı illerinden vatandaşlar gelmeye başladı. Bayramın ilk günü kente gelen vatandaşlar, Elazığ ve Erzincan sınırındaki bulunan noktalarda jandarma ekipleri tarafından şeker ve kolonya ile karşılandı.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun bayram mesajını vatandaşlara ileten jandarma ekipleri, emniyetli bir yolculuk için yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yaptı.