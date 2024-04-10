Tunceli'de Bayram Tatiline Gelen Vatandaşlar Şeker ve Kolonyayla Karşılandı

Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için memleketleri Tunceli'ye gelen vatandaşlar, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla şeker ve kolonyayla karşılanıyor.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Tunceli'ye Türkiye'nin farklı illerinden vatandaşlar gelmeye başladı. Bayramın ilk günü kente gelen vatandaşlar, Elazığ ve Erzincan sınırındaki noktalarda jandarma ekipleri tarafından şeker ve kolonya ile karşılanıyor. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun bayram mesajını vatandaşlara ileten jandarma ekipleri, emniyetli bir yolculuk için yapılması gerekenler hakkında da bilgilendirme yapıyor. - TUNCELİ