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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Tunceli Müzesi'ni ziyaret etti

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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Tunceli Müzesi'ni ziyaret edip esnafla bir araya geldi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Aktaş, beraberindekilerle Tunceli Müzesi'ni ziyaret etti.

Yaklaşık 2 bin civarında eserin sergilendiği müzeyi gezen Aktaş, bölgeye ait binlerce yıllık tarihi ve kültürel eserleri inceledi.

Aktaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu ve Müze Müdürü Kenan Öncel'den kentteki arkeolojik çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Moğultay Mahallesi'ndeki esnafla da bir araya gelen Aktaş, vatandaşlarla sohbet etti, talep ve sorunları dinledi.

Aktaş, daha sonra İl Emniyet Müdürü Hakan Duman ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuh Köroğlu ile görüştü.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Aktaş Tunceli Kültür Politika Güncel Haberler

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