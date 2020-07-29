Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
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Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
29.07.2020 01:57 | Son Güncelleme: 29.07.2020 02:18

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 33 AEP 783 plakalı otomobil ile 46 AAZ 102 plakalı hafif ticari araç, Adnan Menderes Bulvarı'nda çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil savrularak tramvay yolundaki bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi, 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Karataş Mahallesi'ne giden yol kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA

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