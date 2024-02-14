İzmir'de 11,5 Kilo Esrar Ele Geçirildi, 2 Kişi Gözaltına Alındı

İZMİR'in Menderes ilçesinde düzenlenen operasyonda 11,5 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordine ve talimatları doğrultusundaki İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesi amacıyla çalışma yürüttü. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Menderes İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bu kapsamda dün Menderes ilçesinde bir eve operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramada 11,5 kilo kubar esrar, 7 gram kenevir tohumu, 2 hassas terazi, 1 kuru sıkı tabanca, 9 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.