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İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 4 tabanca ele geçirildi

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İzmir'in Menderes ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir evde uyuşturucu maddeler ve 4 ruhsatsız tabanca bulundu. 2 uyuşturucu taciri gözaltına alındı.

İzmir'in Menderes ilçesinde bir eve operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri, adreste uyuşturucu maddeler ve hassas terazinin yanı sıra 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Operasyon kapsamında 2 uyuşturucu taciri gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Menderes ilçesinde bir evde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelileri tespit etti. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, evde kubar esrar, kenevir tohumu, 2 hassas terazi ile 4 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Olayla ilgili, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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