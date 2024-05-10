Muğla'da Engelliler Haftası Kortej Yürüyüşü

Muğla'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla kortej yürüyüşü yapıldı.

Menteşe ilçesinde, Kız Meslek Lisesi önünde bir araya gelen engelli bireyler ve STK temsilcileri, bando takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Bazılarına yakınlarının eşlik ettiği engelliler, "Hayatı paylaşmak için engel yok", "Otizm eksiklik değil farklılıktır", "En büyük engel sevgisizliktir" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu,

İşitme engelli öğrenciler tarafından İstiklal Marşı işaret diliyle okundu.

Törende konuşan Muğla Zihinsel engelliler Derneği Sekreteri Nurgül Kara, günlük hayatta kronik hasta olan, işitme, konuşma, görme engeli bulunan, ruhsal, zihinsel veya ortopedik engelli kişilerle bir arada yaşadıklarını hatırlattı.

Engelli bireylerin hayatlarını devam ettirme konusunda zorluklar yaşadığını belirten Kara, bu zorlukları aşmalarının yolunun uygulanacak politikaların engelli dostu nitelikte olmasından geçtiğini ifade etti.

Bedensel engelli Görkem Çağlar Çelebi de engelli birey olmanın sorunlar oluştursa da asıl sorunun engelliye engel olma sorunu olduğuna dikkati çekerek, engelsiz yaşamın elbette mümkün olduğunu dile getirdi.

Çelebi, "Yeter ki gönüllerde engel olmasın. Bunun için en iyi ilaç sevgidir." diye ifade etti.

Engelli bireylerin halk oyunları gösterisi ise ilgiyle izlendi.

Etkinliğe Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın eşi Sevim Akbıyık, Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Yakup Kütük, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Üçıkbaş, Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu, Muğla Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Menderes Çetinözlü, Muğla Beyazay Derneği Başkanı Pınar Boyacı, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.