AK Nokta Adnan Menderes Mahallesi'ndeydi - Haberler

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AK Nokta Adnan Menderes Mahallesi'ndeydi

AK Nokta Adnan Menderes Mahallesi'ndeydi

AK Parti Yalova İl Başkanlığı tarafından hayata geçirilen AK Nokta programlarıyla ilçe ve mahalleler gezilerek yapılan ve gerçekleştirilecek projelerle ilgili vatandaşlar bilgilendiriliyor.

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Ak Parti Yalova İl Başkanlığı tarafından hayata geçirilen AK Nokta programlarıyla ilçe ve mahalleler gezilerek yapılan ve gerçekleştirilecek projelerle ilgili vatandaşlar bilgilendiriliyor.

Ak Parti'nin AK Nokta Programı'na vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Gezici araçta açılan standa gelen vatandaşlara bir yandan kentteki yapılan çalışmalar anlatılırken diğer yandan da projeler hakkında bilgiler veriliyor. AK Nokta'da vatandaşlardan gelen talep ve öneriler de parti yöneticileri tarafından dinleniyor.

AK Nokta'nın son durağı Adnan Menderes Mahallesi oldu. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İl Başkan Yardımcısı Utku Çekgül, il yöneticileri Handan Saygın, Sadullah Altunbay, İl Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek ve Merkez İlçe Teşkilatı üyeleri vatandaşlardan gelen talepleri dinlerken yapılan ve yapılacak projeler hakkında da bilgi verdi. - YALOVA

İhlas Haber Ajansı / Politika

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