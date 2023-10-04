Menderes Meydan ve Kaldırım Düzenleme Çalışmaları Tamamlandı

Menderes Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Menderes meydan ve kaldırım düzenleme çalışmaları sona erdi. İlçe merkezi yeni ve modern bir görünüme kavuştu.

Menderes Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Menderes meydan ve kaldırım düzenleme çalışmaları sona erdi.

Menderes Belediyesi tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleşen Menderes meydan ve kaldırım düzenlemesi projesi sona erdi. Yapılan çalışma sonunda ilçe merkezi yeni ve modern yüzüne kavuştu. Atatürk Caddesi boyunca yapılan kaldırım ile ilçe meydanı yenileme çalışmalarının ardından yakın zamanda asfaltlama çalışmaları gerçekleştirilecek.

Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda Atatürk Caddesi boyunca kaldırım taşları yenilendi. Çift renk kaldırım taşlarının kullanıldığı proje kapsamında ilçe meydanı da kaldırım taşlarıyla uyumlu hale getirildi. Meydan çalışmalarında ise Atatürk Anıtı yenilenirken, ışıklandırma çalışmaları ve peyzaj düzenlemesi gerçekleştirildi. Vatandaşların da keyifli zaman geçirmesi için meydana oturma alanları yapıldı. Merkez kavşak ise akıllı kavşak olarak yeniden tasarlandı.

Menderes'te yenileme ve modernleştirme çalışmalarına hız kazandırdıklarını kaydeden Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, "İlçe merkezimizin çehresini değiştirecek meydan ve kaldırım düzenleme çalışmalarımızı tamamladık. Kent estetiğine uygun ve modern mimariyle tasarladığımız projemiz Menderes'imize çok yakıştı. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar kapsamında Atatürk Caddesi boyunca kaldırım yenileme ve meydan yenileme çalışmalarımızı tamamladık. Yeni yüzüyle ilçe meydanımız herkesin büyük beğenisini topladı. Sırada yol yapım çalışmalarımız var. Yakın zamanda asfaltlama çalışmalarımızı da başlatacağız. Menderes'imize hak ettiği hizmetleri sunmak adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu çalışmalarımızda bize destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve ekibine tüm Menderesli hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" dedi.