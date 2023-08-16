Menderes Belediyesi'nden evde sağlık hizmetleri için yeni irtibat bürosu

Menderes Belediyesi'nin evde sağlık hizmetleri uygulaması kapsamında yeni bir irtibat bürosu ilçeye kazandırıldı.

Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan'ın talimatıyla, Menderes Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen evde sağlık hizmetlerine yeni irtibat bürosu kazandırıldı.

İlçe merkezinde Kemalpaşa Mahallesi'nde yer alan merkez binanın yanı sıra sahil bölgesinde Özdere Çukuraltı Mahallesi'nde yeni büro vatandaşlara hizmet vermeye başladı. İrtibat bürosu salı ve perşembe günleri hizmet verecek. Ekipler sahil bölgesini kapsayan Gümüldür, Özdere ve Ahmetbeyli'nin yanı sıra çevre de yer alan diğer mahallelere de hizmet sağlayacak.

Vatandaşlara her alanda daha iyi hizmet verebilmek için çalıştıklarını belirten Başkanvekili Özkan, "Her şeyin başı sağlık. Bu bilinçle hareket ederek vatandaşlarımızın temel sağlık hizmetlerine ulaşması konusunda gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu kapsamda 44 mahallemizin tamamında sürdürdüğümüz evde sağlık hizmetlerimizin daha hızlı ve koordineli şekilde vatandaşlarımıza hizmet verebilmesi adına yeni irtibat büromuzu sahil bölgemize kazandırdık. İlçemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.