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Menderes Belediye Başkanı Kayalar, Ankara'yı Ziyaret Etti

ANKA - Yerel
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Menderes Belediye Başkanı Kayalar, Ankara'yı Ziyaret Etti

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, CHP Menderes İlçe Başkanı Ahmet İşler, CHP’li meclis üyeleri ve ilçe yönetimiyle birlikte Ankara’yı ziyaret etti.

Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, CHP Menderes İlçe Başkanı Ahmet İşler, CHP'li meclis üyeleri ve ilçe yönetimiyle birlikte Ankara'yı ziyaret etti.

Programda heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) ve CHP Genel Merkezi'ne ziyarette bulundu. CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, CHP Menderes İlçe Başkanı Ahmet İşler, CHP'li meclis üyeleri ve ilçe yönetimiyle birlikte CHP'nin TBMM'de düzenlenen grup toplantısına katıldı. Heyet, grup toplantısı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Kayalar, "Genel Başkanımıza Menderes Belediyesi olarak ilçede yaptığımız çalışmalarımızı anlattık. İktidara emin adımlarla yürüdüğümüz bu süreçte Menderes olarak tüm gücümüzle çalıştığımızı ifade ettik. Partimizin çözüm önerileri kapsamında, çiftçiye, esnafa, vatandaşa yönelik yaptığımız projelerden bahsettik ve Menderesli hemşehrilerimizin selamını ilettik. Sayın Genel Başkanımıza, misafirperverliği için teşekkür ederim" diye konuştu.

ANKA / Yerel

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