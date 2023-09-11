Menderes Belediyesi tarafından Gümüldür'de 'Müzik Park' açıldı

Menderes Belediyesi tarafından Gümüldür'de hizmete açılan 'Müzik Park', ilçe sakinlerinin büyük beğenisini topladı. Park, müzik konseptiyle tasarlanmış olup, çocuklar ve vatandaşlar tarafından ilgi görmektedir.

Menderes Belediyesi tarafından Gümüldür'de hizmete açılan 'Müzik Park', ilçe sakinlerinin büyük beğenisini topladı.

Menderes Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Gümüldür Fevzi Çakmak Mahallesi'ne yeni park yapıldı. Müzik konseptiyle tasarlanan ve 'Müzik Park' adını alan park, başta çocuklar olmak üzere vatandaşların büyük beğenisini topladı.

HER YER ENSTRÜMAN

260 metrekare alan üzerine konumlandırılan parkın duvarları enstrümanlarla süslendi. Parka oyun alanının yanı sıra banklar yerleştirildi. Spor aletlerinin de bulunduğu parkta çevre düzenlemesi ve yeşillendirme çalışmaları yapıldı.

"SOSYAL DONATI ALANLARI ARTACAK"

İlçenin gelişimine yönelik çalışmalara yoğun şekilde devam ettiklerini kaydeden Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, "Menderes'imizde hem büyüklerin hem de çocuklarımızın rahatça vakit geçirebileceği alanlar yaratmaya devam ediyoruz. İlçe meydan çalışmalarımız başta olmak üzere Menderes'in farklı noktalarında yeni alan çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız sosyal donatı alanlarını arttırmak. Bu kapsamda Gümüldür'e yeni parkımızı kazandırdık. Ekiplerimiz tarafından ilçemize kazandırılan yeni parkımız çok beğenildi. Bundan sonra da bu tür konsept projeleri ilçemize kazandırmak adına çalışmalarımızı sürdürecek, vatandaşımızın hizmetinde olacağız. Müzik Park ilçemize hayırlı, uğurlu olsun" dedi.