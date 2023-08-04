Menderes Belediyesi Kadınlara Yönelik Pilates Kurslarına Yoğun İlgi

Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen pilates kurslarına kadınlar büyük ilgi gösteriyor. Kurslar haftanın 5 günü gerçekleşiyor ve her yaştan kadın katılıyor. Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, tüm kadınları pilates kursuna davet etti.

Menderes Belediyesi tarafından düzenlenen pilates kurslarına kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Menderes Belediyesi tarafından kadınlara yönelik düzenlenen pilates kursları renkli görüntülere sahne oluyor. İlçe merkezi ve sahil bölgesinde ki kurslara kadınlar büyük ilgi gösteriyor. Her yaştan kadının yer aldığı kurslar pazartesi, çarşamba ve cuma günleri Menderes Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi'nde, salı ve perşembe günleri ise Gümüldür Spor Salonu ve Özdere Gençlik Parkı'nda gerçekleşiyor.

SAĞLIK İÇİN

Tüm kadınları belediyenin kursundan yararlanmaya davet eden Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, "İlçe genelimizde her yaş ve gruba göre farklı spor dallarında açtığımız kurslarımız devam ediyor. Bu kapsamda kadınlarımıza yönelik açtığımız pilates kursumuz büyük ilgi görüyor. Hem ilçe merkezimiz hem da sahil bölgemiz olmak üzere haftanın 5 günü kadınlarımızı pilates ile buluşturuyoruz. Sağlıklı bir yaşam için tüm kadınlarımızı pilates kursumuza katılmaya davet ediyorum" dedi.