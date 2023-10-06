Söke'de Lisanslı Depo Yapımı Tamamlanıyor

Söke İlçe Kaymakamı Ali Akça, Söke Ticaret Borsası öncülüğünde ilçede yapımının son aşamalarına gelen Söke'nin lisanlı deposunu gezdi. Söke ilçesinde 74 bin metrekare alan üzerine 110 milyon TL yatırım bedeli ile yapımı gerçekleşen Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş'ye ait lisanslı deponun yakın zamanda faaliyete geçmesi bekleniyor.

Söke İlçe Kaymakamı Ali Akça, Söke Ticaret Borsası öncülüğünde ilçede yapımının son aşamalarına gelen Söke'nin lisanlı deposunu gezdi.

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel ve Meclis Başkanı Ali Özdericioğlu çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Kaymakam Akça ve Borsa Başkanlarına Borsanın meclis üyeleri de eşlik etti.

Söke ilçesinde 74 bin metrekare alan üzerine 110 milyon TL yatırım bedeli ile yapımı gerçekleşen Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş'ye ait lisanslı deponun yakın zamanda faaliyete geçmesi bekleniyor. Söke Ticaret Borsası öncülüğünde Aydın ve İzmir Ticaret Borsaları, İzmir Kalkınma Ajansı'nın da ortaklığıyla yapılan lisanslı depo Argavlı Mahallesi'nde bulunuyor. - AYDIN