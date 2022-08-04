İzmir yerel haberleri: Menderes'te Yol Yapım Seferberliği

İzmir Menderes Belediyesi, Görece Hürriyet Mahallesi'nde yol yapım seferberliği başlattı. İlçe genelinde 7 sokak baştan aşağı yenilenerek bambaşka bir görünüme kavuşturuldu.

Menderes Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ilçe genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Görece Hürriyet Mahallesi'ndeki 7 sokağın yol yapım çalışmaları tamamlandı. Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan şöyle konuştu:

"İlçemizin 44 mahallesine eşit hizmet anlayışımızla çalışmalarımız devam ediyor. Yaptığımız çalışmalarla Menderes'imizde yenilenmeyen yol kalmayacak. Fen İşleri Müdürlüğümüzün çalışmaları kapsamında 5158, 5150, 5157, 5151, 5152, 5164 ve 5162 sokaklarımızda yol yapım çalışmalarımızı tamamladık. Yaklaşık bin metre bordür ve 5 bin metrekare kilit parkenin döşendiği yollarımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Menderes'imizin 44 mahallesinde aynı özveri ve isteğimizle çalışmalarımız devam edecek."