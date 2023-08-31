Menderes'te 30 Ağustos'ta Şehitler Unutulmadı

Menderes'te 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Menderes Belediye Başkan V. Erkan Özkan ilçedeki şehitlikleri ve şehit ailelerini ziyaret etti.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıldönümü coşkusu ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Menderes'te de kutlandı. Menderes Belediye Başkan V. Erkan Özkan da resmi kutlamaların ardından ilçedeki şehitlikleri ve şehit ailelerini ziyaret etti.

GÜN BOYU SÜRDÜ

İlçede düzenlenen programlar kapsamında, ilk olarak ilçe meydanındaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Ardından kaymakamlıkta tebrikat programı gerçekleşti. Tebrikat programı sonrası ilçe protokolü Özdere ve Gümüldür 'deki şehitlikleri ve şehit ailelerini ziyaret etti.

"ATATÜRK'ÜN İZİNDEN GELECEĞE"

Zafer coşkusunu 101 yıl önceki ruhla yaşadıklarını ifade eden Menderes Belediye Başkan V. Erkan Özkan, "İlçe Kaymakamlığımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği törene katılım sağlayarak kaymakamlıkta gerçekleşen tebrikat programına katıldık. Ardından vatan için canlarını feda eden şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ederek dua ettik, şehit ailelerimizle de bir araya geldik. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Bu vatanı bizlere toprak kılan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını özlem ve minnetle anıyorum. Atatürk'ün bizlere emaneti olan cumhuriyete sonsuza dek sahip çıkacağız. O'nun izinden geleceğe miras devrimlerinin bekçisi olacak bu anlayışla Menderes'imize ve Menderesli hemşehrilerimize hizmetlerimizi sürdüreceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.