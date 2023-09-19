Menderes'te Gaziler Unutulmadı

Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Menderesli gaziler ile bir araya geldi.

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Menderes'te düzenlenen törene Menderes Belediye Başkan V. Erkan Özkan'ın yanı sıra Menderes Kaymakamı Cevat Çelik, Menderes Garnizon Komutanı Albay Tayfun Kökten, İlçe Emniyet Müdürü Fikri Şerefoğlu, Menderes Cumhuriyet Başsavcısı Hacı Hüseyin Daşdemir, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve gaziler katıldı. İlçe meydanında gerçekleşen törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Tören sonrası ise şehitlikler ziyaret edildi. Düzenlenen kahvaltıda da gazilerle bir araya gelen Başkan Vekili Özkan "yanınızdayız" mesajı verdi.

"MİNNET BORÇLUYUZ"

102 yıldır Gaziler Günü'nün onurla ve şerefle kutlandığını ifade eden Menderes Belediye Başkan Vekili Erkan Özkan, " Bundan tam 102 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e 'Mareşal' rütbesi ve 'Gazilik' unvanının verildiği günün yıldönümü Gaziler Günü olarak kabul edildi. 102 yıldır da onurla ve şerefle bugünü kutluyoruz. Güzel vatanımızın bugünlerini aziz şehitlerimiz ile birlikte siz kahraman gazilerimize borçlu olduğumuzu biliyoruz. Bu nedenle gazilerimiz bağımsızlığımızın, egemenliğimizin, ulusal birliğimizin ve Cumhuriyetimizin onurlu sembolleridir. Bize düşen en büyük görev ise vatanımızın bütünlüğünü, milletimizin egemenliğini, bayrağımızın ebediyete kadar dalgalanmasını sağlamak için canlarını siper eden kahraman şehitlerimiz ve gazilerimizin emanetlerine sonsuza kadar sahip çıkmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan Gazilerimize de hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum" dedi.