Başkan Kayalar iftar programlarına devam ediyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - Başkan Kayalar, "Bereketi ve huzuru yaşadığımız bu mübarek günlerde Allah tutulan oruçları ve edilen duaları kabul etsin." dedi.

Muhtarlarla koordineli çalışma vurgusu

Düzenlenen iftar programları kapsamında ilçedeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Başkan Kayalar, "Yerel yönetimlerin yapı taşı olan ve uyum içerisinde Menderesimize hizmet ettiğimiz muhtarlarımız ile İlçe Başkanımız Ahmet İşler'i ve meclis üyelerimizi düzenlediğimiz iftar yemeğinde ağırladık. Muhtarlarımızla koordineli şekilde çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.

Başkan Kayalar, Bulgaristan Türkü göçmenlerle iftar yaptı

İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin iftar programına katılan Başkan Kayalar, Bulgaristan Türkü göçmenlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Partimizin İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Sayın Mustafa Karadayı ve milletvekilleri, Kırcali Belediye Başkanı Sayın Hasan Aziz, Mestanlı Belediye Başkanı Sayın İlknur Kazım, il başkan yardımcılarımız ve Bulgaristan Türkü göçmeni vatandaşlarımızla birlikte Bal-Göç Derneği'nin Sarnıç'ta düzenlediği iftar yemeğine katılım sağladık."

Başkan Kayalar, davetlerinden dolayı İzmir Bal-Göç Derneği Genel Başkanı Sayın Abdurrahim Nursoy'a da teşekkür etti.

Son olarak Menderes Tekeli Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneğinin düzenlediği iftar yemeğine katılan Başkan Kayalar, şu ifadeleri kullandı:

"Menderes Tekeli Yörükleri Kültür ve Dayanışma Derneğinin düzenlediği iftar yemeğine Eşim Aslı Kayalar, İlçe Başkanımız Ahmet İşler, birlikte yol yürüdüğümüz siyasi partilerin ilçe başkanları ve ilçe örgütümüzle birlikte katılım sağladık. Dernek Başkanı İbrahim Porsuk'a nazik davetlerinden dolayı teşekkür ederim. Allah tutulan oruçları ve edilen duaları kabul etsin."

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