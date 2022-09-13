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İzmir 3. sayfa haberleri: Aliağa'nın yeni emniyet müdürü göreve başladı

3. Sayfa Haberleri

İzmir 3. sayfa haberleri: Aliağa'nın yeni emniyet müdürü göreve başladı

İzmir 3. sayfa haberi... Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Ömür Avcı, görevine başladı.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Ömür Avcı, görevine başladı.

Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğünden Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Mustafa Ömür Avcı, göreve başladı. Avcı, "Daha önce ilçede görev yapan emniyet müdürlerinden aldığımız bayrağı daha ileriye götürme azim ve kararlılığında olacağız. Vatandaşlarımızdan alacağımız destekle suç ve suçlularla mücadele edip ilçede huzur ve güvenin devamlılığını sağlayacağız. İlçedeki tüm kurumlarla işbirliği içerisinde vatandaşlara hizmet etmenin gayreti içerisinde olacağız" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Menderes Hisarcık Aliağa 3. Sayfa Haberler

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