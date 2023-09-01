Menderes Belediyesi Sokak Hayvanlarına Bakım ve Tedavi Hizmeti Sunuyor

Menderes Belediyesi, 2019 yılından bugüne kadar toplam 25 bin 190 sokak hayvanının bakım ve tedavisini gerçekleştirdi. Kısırlaştırma, tedavi, sahiplendirme ve ameliyat gibi hizmetler sunulan sokak hayvanları için çalışmalar devam ediyor.

Menderes Belediyesi sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları kapsamında 2019 yılından bugüne kadar toplam 25 bin 190 can dostun bakım ve tedavisini gerçekleştirdi.

Menderes Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İlçe genelinde bulunan sokak hayvanlarının tüm bakım ve ihtiyaçları belediye tarafından karşılanıyor.

Çalışmalar kapsamında 2019-2023 yılları arasında toplamda 25 bin 190 can dostun tedavisi gerçekleştirildi. Sokakta yaşamak zorunda kalan kediler ve köpekler başta olmak üzere sokak hayvanlarına toplamda 8 bin 442 kısırlaştırma, 16 bin 75 tedavi, 108 sahiplendirme, 170 göz ameliyatı, 37 yabancı cisim ameliyatı, 158 tümör operasyonu yapıldı.

"CAN DOSTLARIMIZIN SESİYİZ"

Sokak hayvanları için özverili çalışmaların sürdüğünü belirten Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, "Sokak hayvanları bu hayatı ortak yaşadığımız can dostlarımızdır. Menderes'imizde herkesin sesi olduğumuz gibi onların da sesi olmaya ilk günden beri devam ediyoruz. Onların yaşam kalitesini arttıracak hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Hemşehrilerimizin de can dostlarımıza duyarlı olması bizi mutlu ediyor. Özellikle sahiplendirme konusunda güzel geri dönüşler alıyoruz. Tüm hemşehrilerimize bu hassasiyetleri için teşekkür ederim. Birlik ve beraberlik ruhumuzla güzel ilçemizi herkes için daha yaşanabilir bir yer haline getirme çalışmalarımız sürecek" dedi.