Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın haberleri | Efeler'de yolların bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Yerel Haberler

Aydın haberleri | Efeler'de yolların bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Aydın haberleri... Efeler Belediyesi'nin ilçe genelinde sürdürdüğü yol yapım çalışmalarıyla, kent modern ve yepyeni bir görünüme kavuşuyor.

Efeler Belediyesi'nin ilçe genelinde sürdürdüğü yol yapım çalışmalarıyla, kent modern ve yepyeni bir görünüme kavuşuyor.

Efeler Belediyesi ilçe genelinde sorumluluk alanında bulunan yolların bakım, onarım ve asfaltlama çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın talimatıyla mahallelerde yeni yol yapımı ve onarım ihtiyacı duyulan bölgelere yoğunlaşan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu çerçevede Adnan Menderes Mahallesi 555 sokakta çalışmalar gerçekleştiriyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Adnan Menderes Mahallesi 555 sokakta iş makineleri ile bozulan yolların eskimiş taşlarını söküp, yolu düzelterek yeni parke taşı döşeme işlerini sürdürüyor. İlçe genelinde çalışmalarını hızla sürdüren Efeler Belediyesi'nin yol yapım ve bakım-onarım çalışmalarının, periyodik olarak ilçenin tüm mahallelerinde devam edeceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Fen İşleri Müdürlüğü Menderes Hisarcık Efeler Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title