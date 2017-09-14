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UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Atiker Konyaspor, deplasmanda Marsilya'ya 1-0 mağlup oldu.

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UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Atiker Konyaspor, deplasmanda Marsilya'ya 1-0 mağlup oldu