VavaCars Karagümrük, Tolunay Kafkas ile ilk çalışmasını yaptı
Trendyol Süper Lig takımlarından VavaCars Karagümrük, yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas yönetiminde ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Şota Arveladze ile yollarını ayıran takım, TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı.
Trendyol Süper Lig takımlarından VavaCars Karagümrük, yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas yönetiminde ilk çalışmasını yaptı.
Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda 5-1 kaybedilen Trabzonspor maçından sonra teknik direktör Şota Arveladze ile yılları ayıran kırmızı-siyahlılar, 30. haftada yapılacak TÜMOSAN Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına başladı.
Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman yeni teknik direktör Tolunay Kafkas yönetiminde gerçekleştirildi.
Fatih Karagümrük-Konyaspor mücadelesi, 15 Mart Cuma günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.