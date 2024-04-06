Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Trabzonspor, Konyaspor'u mağlup ederek Beşiktaş'a fark attı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, sıralamadaki yerini kaybetmezken ligi ilk 3'te bitirme hedefi doğrultusunda en yakın rakibi Beşiktaş'a 5 puanlık fark attı.

Trabzonspor, Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda beklentilerin gerisinde kalarak teknik adam değişikliğine gitmişti. Bjelica ile yollarını ayıran Karadeniz ekibi 233 günlük aranın ardından Abdullah Avcı'yı tekrar takımın başına getirdi. Tecrübeli teknik adam ile inişli-çıkışlı bir performans ortaya koyan Trabzonspor, sezon sonu hedefine lig üçüncülüğü ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu olarak belirledi. Bordo-mavililer, son galibiyetiyle birlikte hedefleri doğrultusunda ilerliyor.

Beşiktaş'ın 5 puan önünde 52 puanla üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde 23 maçlık dönemde 16 haftayı üçüncü sırada kapattı.

Avcı ile 5 basamak yükseldi

Tecrübeli teknik adam, Trabzonspor'un başına ligin 8. haftasında geçerken, 12 puanla yedinci sırada bulunuyordu. Trabzonspor'da 40 puan toplayarak takımı üçüncü sıraya kadar taşıyan Avcı, Karadeniz ekibiyle 16 hafta sıralamadaki yerini korudu. Bordo-mavililer, 15. hafta da devraldığı üçüncülüğü 24. haftada oynanan Beşiktaş maçında rakibine kaptırırken sonraki hafta ise geri aldı.

Bjelica ile en iyi sıralama beşincilik

Trabzonspor, sezona başladığı Hırvat Teknik Direktör Nenad Bjelica ile ilk 8 haftalık bölümde en iyi sıralamasını beşinci sırada yaşadı. Bordo-mavililer, Bjelica ile ligin 5. ve 7. haftalarında beşinci sırada yer alırken 3 kez yedinci, 1 kez sekizinci, 1 kez onuncu ve 1 kez de on üçüncü sırada yer buldu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Abdullah Avcı Trabzonspor Konyaspor Beşiktaş Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi sınav var? Bugün ne sınavı var? 6 Nisan Cumartesi hangi sınav yapılacak? İşte ÖSYM Sınav Takvimi Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Nisan Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 6 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 7 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 13 Kasım hangi burç? Doğum günü 13 Kasım olanların burcu nedir? 13 Kasım burcu özellikleri, gezegeni ve sembolü ne? 13 Kasım hangi burca ait? 12 Kasım hangi burç? 12 Kasım doğanların burcu nedir? 12 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 12 Kasım hangi burca ait? 11 Kasım hangi burç? 11 Kasım doğanların burcu nedir? 11 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 11 Kasım hangi burca ait?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title