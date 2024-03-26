Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde, dinamik ısınma gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde bordo-mavililer, ayak tenisi oynadı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.