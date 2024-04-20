Konyaspor Başkanı Taraftarlardan Destek İstedi

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, 2-0'lik Corendon Alanyaspor mağlubiyetinin ardından taraftarlardan destek isteyerek, "Biz taraftarlarımızla birlikte başarılar elde edeceğiz. Konyaspor yönetimi bu zor süreçte görev almışken taraftarlarımızın da bize destek olması lazım" dedi.

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımızın bugün buraya muhtemelen geliş amacı; 3 puanı da alıp artık biraz daha nefes alalım, rahatlamak olabilir. Bunun verdiği stres ile birlikte heyecan da vardı. Ama maalesef bugün takımımız hiç beklemediğimiz bir oyun oynadı. Ama bununla birlikte şu gerçeği görmezden gelemeyiz. Şu anda bizim elimizdeki takım bu, yapımız bu, bu oyuncularla lige devam etmek zorundayız. Özellikle taraftarlarımızdan ricam; Konyaspor yönetimi olarak elimizden gelen her şeyi, maddi manevi anlamda yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Gerçekten anlatmak zor oluyor ama taraftarlarımızın yaşadıklarının mislini içimizde yaşıyoruz. Onlara karşı da sorumluluk duygumuz var. Biz taraftarlarımızla birlikte başarılar elde edeceğiz. Konyaspor yönetimi bu zor süreçte görev almışken taraftarlarımızın da bize destek olması lazım" şeklinde konuştu. - KONYA