Konyaspor, Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibinin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Maestro, pasını ceza alanı içerisindeki Mendoza'ya aktardı. Mendoza'nın şutu direğin yanından az farkla dışarıya çıktı.
7. dakikada Oğulcan'ın pasında ceza alanına giren Ethemi, rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.
9. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Cikalleshi, meşin yuvarlağı sol köşeye göndererek ağlarla buluşturdu. 1-0
13. dakikada Emre Akbaba'nın sol kanattan ortasını kale direği yanındaki Yusuf Sarı'ya yolladı. Yusuf'un kafa vuruşunda top az farkla dışarıya çıktı.
32. dakikada sağ kanatta topla buluşan Emre Akbaba, ceza alanı içerisine girdi. Emre topu son çizgi altı pasta bekleyen Yusuf Sarı'ya gönderdi. Yusuf'un şutunda top ağlarla buluştu. 1-1
40. dakikada Konyaspor'da ceza alanı içerisinde topla buluşan Ndao, rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.
45. dakikada topun başına gelen Cikalleshi meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 2-1
Hakemler: Volkan Bayarslan, Çağlar Uyarcan, Volkan Narinç
Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Ndao, Oğulcan Ülgün, Soner Dikmen, Ethemi, Cikalleshi
Yedekler: Deniz Ertaş, Cicaldau, Yunus Mallı, Prip, Metehan Mert, Kahraman Demirtaş, Ahmet Oğuz, Sambou, Moreno
Teknik Direktör: Fahrudin Omeroviç
Adana Demirspor: Magomedaliev, Youcef Atal, Gravillion, Cisse, Mohammadi, Rodriguez, Maestro, Yusuf Erdoğan, Michut, Mendoza, Emre Akbaba
Yedekler: Vedat Karakuş, İsmail Çokçalış, Tayfun Aydoğan, Yusuf Sarı, Balotelli, Manev, Aymbetov, Abdulsamet Burak, Nani, Yusuf Barasi
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Cikalleshi (dk. 9 pen., dk. 45 pen.) (Konyaspor), Yusuf Erdoğan (dk. 32) (Adana Demirspor) - KONYA