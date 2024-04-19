Corendon Alanyaspor, Konyaspor maçı için hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi, idari menajer Gökhan Çelebi'nin doğum günü kutlaması yapıldı. Kutlamanın ardından ısınma çalışmasıyla başlayan antrenman, iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmalarıyla sona erdi. - ANTALYA