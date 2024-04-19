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Corendon Alanyaspor, Konyaspor maçı için hazır

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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenman öncesi idari menajer Gökhan Çelebi'nin doğum günü kutlaması yapıldı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi, idari menajer Gökhan Çelebi'nin doğum günü kutlaması yapıldı. Kutlamanın ardından ısınma çalışmasıyla başlayan antrenman, iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmalarıyla sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Gökhan Çelebi Doğum Günü Konyaspor Trendyol Çelebi Futbol Spor Güncel Haberler

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