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Konyaspor, Corendon Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu

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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor sahasında, Corendon Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Maçtan dakikalar ve gol detayları haberde yer alıyor.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor sahasında, Corendon Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Yunus Özdemir kazandığı topla rakip ceza alanına hareketlendi. Yunus'un rakip ceza alanı önünden ceza alanı içerisine gönderdiği topa sahip olan Ahmed Hassan'ın şutu kaleci Deniz'de kaldı.

52. dakikada Ndao'nun ceza alanı önü sağ çaprazdan orta şut karışımı şutu kaleye yöneldi. Kaleci Ertuğrul topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

59. dakikada sağ kanatta Ndao'nun pasına hareketlenen Nzonzi son çizgide kale alanına yerden ortasını gönderdi. Sambou'dan önce kaleci Ertuğrul topa sahip oldu.

89. dakikada Eduardo orta sahada pasını Sisto'ya aktardı. Sisto'nun ceza alanı içerisindeki vuruşu defanstan sekerek kornere çıktı.

90. dakikada Alanyaspor ceza alanı önünde kafalardan seken top, Moreno'nun önünde kaldı. Moreno'nun vuruşu az farkla autta çıktı.

90+2. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Eduardo'nun güzel vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Salih Mazlum, Ali Tuna

Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı (Ahmet Oğuz dk. 85), Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner Dikmen (Cikalleshi dk. 68), Ndao, Oğulcan Ülgün (Cicaldau dk. 10), Ethemi (Moreno dk. 68), Sambou (Prip dk. 68)

Yedekler: Mehmet Erdoğan, Yunus Mallı, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Damjanovic,

Teknik Direktör: Fahrudin Omeroviç

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier (Lima dk. 90+4), Oğuz Aydın (Sisto dk. 88), Efecen Karaca (Eduardo dk. 88), Yunus Özdemir (Fatih Aksoy dk. 90+4), Hassan (Ui-Jo dk. 65)

Yedekler: Yunus Karagöz, Novais, Yunus Bahadır, Anderson, Mert Torlak

Teknik Sorumlu: Orhan Çıkırıkçı

Goller: Hadergjonaj (dk. 45+1), Eduardo (dk. 90+2) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Hadabe, Uğurcan Yazğılı (Konyaspor), Efecan Karaca, Yunus Özdemir, Eduardo (Alanyaspor) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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