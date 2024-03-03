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Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor Müsabakasının İlk Yarısı 1-0 Sonuçlandı

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor müsabakasının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Cikalleshi'nin penaltıdan attığı golle Konyaspor öne geçti.

Stat: Pendik

Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Mehmet Akıncık

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Erdem Özgenç, Alpaslan Öztürk, Rassoul, Sequeira, Lusamba, Ndiaye, Midtsjö, Thiam, Halil Akbunar, Umut Nayir

TÜMOSAN Konyaspor : Slowik, Uğurcan Yazğılı, Damjanovic, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Prip, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Ndao, Cikalleshi

Sarı kart: Dk. 18 Cikalleshi (TÜMOSAN Konyaspor )

Gol: Dk. 12 Cikalleshi (Penaltıdan) (TÜMOSAN Konyaspor )

İSTANBUL: Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki Siltaş Yapı Pendikspor-TÜMOSAN Konyaspor müsabakasının ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

12. dakikada Konyaspor, penaltıdan golü buldu. Sequeira'nın Ndao'ya müdahalesi sonrası hakem Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cikalleshi, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.

32. dakikada Nzonzi'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Cikalleshi, şutu az farkla üstten auta gitti.

38. dakikada Nzonzi'nin uzun pasında orta sahada topla buluşan Cikalleshi, meşin yuvarlağı ceza sahası içi sağ çaprazındaki Oğulcan Ülgün'e aktardı. Alpaslan Öztürk'ün Oğulcan Ülgün'e müdahalesiyle top direğe çarparak dışarı çıktı.

43. dakikada Halil Akbunar'ın ara pası sonrası Konyaspor savunmasının arkasına sarkan Umut Nayir, ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta topu üstten auta gönderdi.

Müsabakanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA / Spor

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