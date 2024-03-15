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Fatih Karagümrük ile Konyaspor Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta atılan goller ve önemli anlar yaşandı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada ceza sahası dışından kullanılan serbest vuruşta Eysseric, doğrudan kaleye sert bir şut gönderdi. Kaleci Slowik, soluna uzanarak direk dibinde topu kontrol etti.

74. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Eysseric, topu ceza sahasına ortaladı. Arka direkte topla buluşan Bertolacci'nin kafa vuruşunda top kaleci Slowik'te kaldı.

85. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı top ceza yayı yakınında bulunan Mendes'in önünde kaldı. Mendes'in uzak direğe sert şutunda kayarak topa dokunan Güven Yalçın, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

87. dakikada Nzonzi'nin derinlemesine pasında Oğulcan Ülgün topu kontrol etti. Kaleciyle karşı karşıya kalan Oğulcan'ın vuruşunda Slowik ayağıyla müdahale ederek topu kornere çeldi.

Hakemler: Bahattin Şimşek, Samet Çiçek, Hüseyin Aylak

Fatih Karagümrük: Sirigu, Nazım Sangare, Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Rohden (Bertolacci dk. 46), Kourbelis, Can Keleş (Teklic dk. 58), Eysseric, Güven Yalçın, Lasagna (Mendes dk. 46)

Yedekler: Emre Bilgin, Veseli, Feghouli, Emir Tintiş, Koray Günter, Adnan Uğur, Paoletti

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Konyaspor: Slowik, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Hadebe, Guilherme, Soner Dikmen, Nzonzi, Ndao (Prip dk. 88), Cicaldau (Sambou dk. 88), Moreno (Ethemi dk. 70), Cikalleshi (Oğulcan Ülgün dk. 70)

Yedekler: Deniz Ertaş, Yunus Mallı, Metehan Mert, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Boateng

Teknik Direktör: Fahrudin Omerovic

Goller: Ndao (dk. 43) (Konyaspor), Güven Yalçın (dk. 85) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Kourbelis, Levent Mercan (Fatih Karagümrük) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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