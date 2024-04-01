Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştirdi. 5'e 2 ile devam eden idmanın son bölümünde ise sonuçlandırma çalışması yapıldı.

Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımla birlikte çalışmalara katılamayan forvet oyuncusu Paul Onuachu'nun antrenmanda yer aldığı öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.