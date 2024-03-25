Üye Girişi
Haberler

Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde bordo-mavililer, dinamik ısınma ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

5'e 2 rondo çalışması ile devam eden antrenman, dar alanda oyunla sona erdi.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Abdullah Avcı Trabzonspor Konyaspor Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 25 Mart 2024 Konya su kesintisi listesi! Koray Akkuş kimdir? İYİ Parti Çanakkale Gelibolu Belediye Başkan adayı Koray Akkuş kimdir? Hikmet Erim Özdinçler kimdir? İYİ Parti Çanakkale Ezine Belediye Başkan adayı Hikmet Erim Özdinçler kimdir? Fercan Kodak kimdir? İYİ Parti Çanakkale Eceabat Belediye Başkan adayı Fercan Kodak kimdir? Ali Osman İçen kimdir? İYİ Parti Çanakkale Yenice Belediye Başkan adayı Ali Osman İçen kimdir? Atilla Öztürk kimdir? İYİ Parti Çanakkale Lapseki Belediye Başkan adayı Atilla Öztürk kimdir? Mustafa Kılıç kimdir? İYİ Parti Çanakkale Çan Belediye Başkan adayı Mustafa Kılıç kimdir? Cevdet Çebi kimdir? İYİ Parti Çanakkale Bozcaada Belediye Başkan adayı Cevdet Çebi kimdir? Selçuk Kavaz kimdir? İYİ Parti Çanakkale Biga Belediye Başkan adayı Selçuk Kavaz kimdir? Özgür Acar kimdir? İYİ Parti Çanakkale Bayramiç Belediye Başkan adayı Özgür Acar kimdir? Metin Ablak kimdir? İYİ Parti Çanakkale Ayvacık Belediye Başkan adayı Metin Ablak kimdir BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 25 Mart 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 25 Mart 2024 Antalya su kesintisi listesi! Can Gürel kimdir? İYİ Parti Burdur Yeşilova Belediye Başkan adayı Can Gürel kimdir? Metin Işıldar kimdir? İYİ Parti Burdur Tefenni Belediye Başkan adayı Metin Işıldar kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title