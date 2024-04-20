Konyaspor - Alanyaspor Maçının İlk Yarısı Alanyaspor'un Üstünlüğüyle Sonuçlandı
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor, Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor, Corendon Alanyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
28. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan yaptığı atakta, Oğuz pasını ceza sahası içine giren Hassan'a aktardı. Hassan'ın şutunda meşin yuvarlak son anda defansa çarptı.
37. dakikada Konyaspor'un sol kanattan gelişen atağında Guilherme pasını Ethemi'ye gönderdi. Ethemi'nin son çizginden yaptığı ortada meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'da kaldı.
45+1. dakikada Oğuz Aydın, sağ kanattan ceza sahası içine ortasında topu alan Hadergjonaj'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Mehmet Salih Mazlum, Ali Tuna
Konyaspor: Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, Nzonzi, Soner Dikmen, Ndao, Oğulcan Ülgün (Cicaldau dk. 10), Ethemi, Sambou
Yedekler: Mehmet Erdoğan, Yunus Mallı, Prip, Cikalleshi, Cebrail Karayel, Kahraman Demirtaş, Ahmet Oğuz, Damjanovic, Moreno
Teknik Direktör: Fahrudin Omeroviç
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır, Aliti, Balkovec, Richard, Janvier, Oğuz Aydın, Efecen Karaca, Yunus Özdemir, Hassan
Yedekler: Yunus Karagöz, Lima, Novais, Ui-jo, Sisto, Fatih Aksoy, Eduardo, Yunus Bahadır, Anderson, Mert Torlak
Teknik Direktör: Orhan Çıkrıkçı
Gol: Hadergjonaj (dk. 45+1) (Alanyaspor) - KONYA