1922 Konyaspor, Kütahyaspor ile berabere kaldı
TFF 3. Lig 1. Grup 22. haftasında 1922 Konyaspor, Kütahyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta Tuğrul Başkan ve Metehan Mollaoğlu'nun golleriyle skoru eşitleyen 1922 Konyaspor, puanları paylaştı.
TFF 3. Lig 1. Grup 22. haftasında 1922 Konyaspor sahasında karşılaştığı Kütahyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
Hakemler: Berkay Ağış, Merve Turan, Mustafa Kırbaş
1922 Konyaspor: Ramazan Haklı, Samet Acar, Hüseyin Tüfekci, Mert Korkmaz, Emrah Turan (Oğuzhan Uzun dk. 65), Muzaffer İlhan, Hüseyin Uyanıker, Ömer Karacagün (Metehan Mollaoğlu dk. 46), Yusuf Kılıç, Çağdaş Şendur (Ömer Doğru dk. 65), Tuğrul Başkan (Ertuğrul Tekşen dk. 83)
Kütahyaspor: Serkan Demirol, İsmet Benli (Serkan Yıldız dk. 46), Uğur Bulut, Haktan Çakır, Eyüp Poyraz, Burak Başkaya, Yekta Sönmez (Doğancan Kılıç dk. 78), Muhammet Özvardar (İbrahim Pekşen dk. 68), Arda Keser (Gökay Iravul dk. 86), Murat Çaydemir, Muhammet Vural
Goller: Tuğrul Başkan (dk. 32), Metehan Mollaoğlu (dk. 90+6) (1922 Konyaspor), Uğur Bulut (dk. 39), Muhammet Vural (dk. 45+4) (Kütahyaspor)
Sarı kartlar: Murat Çaydemir, Arda Keser, Haktan Çakır, Burak Başkaya, Muhammet Vural (Kütahyaspor), Emrah Turan, Yusuf Kılıç, Hüseyin Tüfekci, Metehan Mollaoğlu (1922 Konyaspor) - KONYA