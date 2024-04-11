Konyaspor Süper Lig'de küme düşme hattında

Trendyol Süper Lig'e bu sezon iyi bir başlangıç yapan ve ilk 4 haftada 4. basamağa kadar yükselen Konyaspor, son 10 haftadır ligin alt sıralarına adeta demir attı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, 2023-2024 sezonuna Sırp Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic yönetiminde başladı. Sırp teknik adam, yeşil beyazlı takımın başında çıktığı 9 maçta 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Konyaspor, bu maçlarda 9 puan toplayarak ligin ilk 9 haftasını 15. sırada tamamladı. Kötü gidişat sonrası Stanojevic ile yollarını ayıran Konya ekibi, teknik direktör Hakan Keleş ile sözleşme imzaladı. Hakan Keleş ise ligde çıktığı 10 maçta 2 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlik alarak 9 puan topladı. Yeşil-beyazlılar, ligin 19. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-0, ligin ertelenen 16. hafta maçında yine deplasmanda Fenerbahçe'ye 7-1 mağlup olduktan sonra teknik direktör Hakan Keleş ile de yollarını ayırırken, küme düşme hattında 18. sırada yer aldı. Konyaspor, Hakan Keleş ile yolların ayrılmasından sonra 62 yaşındaki Bosna-Hersekli çalıştırıcı Fahrudin Omerovic ile mukavele imzaladı. Fahrudin Omerovic, yeşil-beyazlı takımın başında çıktığı 11 lig maçında 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 5 beraberlik alarak 14 puan elde etti. Bu maçlarda rakip fileleri 14 kez sarsan yeşil-beyazlılar, kalesinde 13 gol gördü.

Süper Lig'in 31. haftasında karşılaştığı Trabzonspor'a evinde 3-1'lik skorla mağlup olan Konyaspor, küme düşme hattının 1 sıra önünde 33 puan ile 16. sırada yer alıyor. Ligde kalan 7 haftada deplasmanda 3 maç oynayacak olan Konyaspor, 4 maçta da rakiplerini kendi evinde ağırlayacak. Konyaspor, iç sahada oynayacağı maçlarda şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe ile 35. haftada, yine şampiyonluk yarışında olan Galatasaray ile de son haftada karşılaşacak.

Konyaspor ligin alt sıralarından kurtulamıyor

Trendyol Süper Lig'e bu sezon iyi bir başlangıç yapan Konyaspor, 4. haftada deplasmanda oynadığı maçta Başakşehir'i 1-0'lık skorla mağlup ettikten sonra 4. sıraya yükseldi. Daha sonraki haftalarda kan kaybetmeye başlayan ve kötü gidişata dur diyemeyen yeşil-beyazlı ekip, ligin 16. haftasını küme düşme hattında 18. sırada tamamladı. 11 haftayı küme düşme hattında geçiren Konyaspor, deplasmanda 2-0 kazandığı Pendikspor maçından sonra 14. sıraya yükseldi. Son 3 haftada da 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde eden Konya ekibi, küme düşme hattının bir sıra üstünde 16. sırada yer aldı.

Takıma yeni katılan oyunculardan 2 gol, 4 asistlik performans

Konyaspor, ara transfer döneminde orta saha Emmanuel Boateng, kaleci Jakub Slowik, stoper Filip Damjanovic, kanat oyuncusu Valon Ethemi ve forvet Alassane Ndao'yu kadrosuna kattı. Jakub Slowik, 8 maçta forma giyerken 4 gol yedi. Filip Damjanovic, yeşil-beyazlı takımda 8 maça çıktı. Valon Ethemi 9 maçta forma giyerken 1 gol buldu, 3 asist yaptı. 9 maçta forma giyen Alassane Ndao da 1 gol, 1 asistle oynadı. Emmanuel Boateng ise yeşil-beyazlı takımda forma şansı bulamadı. - KONYA