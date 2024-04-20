20 Nisan Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Konyaspor - Alanyaspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konyaspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Konyaspor - Alanyaspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Konyaspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor - Alanyaspor maçı şifreli mi, nereden izlenir?

KONYASPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

20 Nisan 2024 tarihinde Konyaspor ile Alanyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı saat 16:00'da başlayacak. Maçı Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlemek mümkün olacak. Karşılaşma, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleşecek.

BEİNSPORTS HD FREKANS BİLGİLERİ

Bein Sports HD güncel frekans bilgileri ise aşağıdaki gibidir:

Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4

Bein Sports kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.