Konyaspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor - Alanyaspor maçı şifreli mi, nereden izlenir?
20 Nisan 2024'te oynanacak olan Konyaspor - Alanyaspor maçı hakkında detaylar merak ediliyor. Maç, saat 16:00'da başlayacak ve Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek. Karşılaşma, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleşecek. Peki, Konyaspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor - Alanyaspor maçı şifreli mi, nereden izlenir?
20 Nisan Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Konyaspor - Alanyaspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Konyaspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Konyaspor - Alanyaspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Konyaspor - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Konyaspor - Alanyaspor maçı şifreli mi, nereden izlenir?
KONYASPOR - ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
20 Nisan 2024 tarihinde Konyaspor ile Alanyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı saat 16:00'da başlayacak. Maçı Bein Sports 1 kanalından canlı olarak izlemek mümkün olacak. Karşılaşma, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleşecek.
BEİNSPORTS HD FREKANS BİLGİLERİ
Bein Sports HD güncel frekans bilgileri ise aşağıdaki gibidir:
Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD
Paket İsmi : DIGITURK T37
Frekansı : 11675
Polarisazyon Değeri : V - Dikey
Kapsama : Batı
SR : 24444
FEC : 3/4
Bein Sports kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.