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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Galatasaray maçında 3 değişiklik yaptı

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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynadıkları Konyaspor maçının 11'inden 3 değişiklik yaparak Galatasaray karşısına çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynadıkları Konyaspor maçının 11'inden 3 değişiklik yaparak Galatasaray karşısına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Fernando Santos, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Konyaspor mücadelesinin 11'inden 3 değişiklik yaparak Galatasaray müsabakasına çıktı. Santos; Svensson, Gedson Fernandes ve Salih Uçan'ın yerine Onur Bulut, Amartey ve Cenk Tosun'a şans verdi.

Beşiktaş, Galatasaray maçına şu 11'le başladı:

"Mert Günok - Onur Bulut, Necip Uysal, Colley, Masuaku - Amartey, Al-Musrati, Rashica, Muçi, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy."

Kartal'da 4 eksik

Siyah-beyazlılarda, derbide cezalı oyuncular Bahtiyar Zaynutdinov ve Gedson Fernandes'le, sakatlıkları bulunan Salih Uçan ile Tayfur Bingöl maç kadrosunda yer almadı. Kupada Konyaspor'a karşı 11'de sahaya çıkan Salih Uçan, ikinci yarıda yerini Cenk Tosun'a bırakmıştı. Ligde geçen hafta oynanan İstanbulspor karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Gedson ve Zaynutdinov da takımını yalnız bıraktı.

3 futbolcunun ilk derbi heyecanı

Beşiktaş'ta yeni transferler Al-Musrati ve Ernest Muçi ile 18 yaşındaki futbolcu Semih Kılıçsoy, ilk kez derbi heyecanı yaşadı. Devre arası transfer döneminde siyah-beyazlı ekibe katılan Al-Musrati ile Muçi, derbiye 11'de başladı. Bu futbolcuların yanı sıra 9 golle ligde Beşiktaş'ın en golcü oyuncusu konumunda olan Semih de ilk derbisine çıktı.

Beşiktaş taraftarından özel koreografi

Siyah-beyazlı taraftarlar, Galatasaray derbisi için özel bir koreografi hazırladı. Beşiktaş'ın kuruluşunun 121. yılı nedeniyle kapalı tribünde açılan dev koreografide siyah-beyazlı takımın 1903 yılından itibaren kullandığı logoların yanı sıra Beşiktaş Kulübü'nün kurulmasında öncülük edenlerin de resimleri yer aldı. Kale arkası tribünde de Beşiktaş tribünlerinin vefat eden önemli isimlerinden 'Mehmet Işıklar'ın yanı sıra genç yaşta hayatını kaybeden Mühendis Oktay Aydemir'e yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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