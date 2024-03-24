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1922 Konyaspor, Bayburt Özel İdarespor'u 4-0 mağlup etti

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TFF 3. Lig 3. Grup 25. haftasında 1922 Konyaspor sahasında karşılaştığı Bayburt Özel İdarespor'u 4-0 mağlup etti.

Hakemler: Mustafa Ünver, Abdurrahman Atabay, Ahmet Ulu

1922 Konyaspor: Ramazan Haklı, Samet Acar, Hüseyin Tüfekci, Mert Korkmaz (Yaşar Kavas dk. 88), Burak Özsoy (Muzaffer İlhan dk. 88), Yunus Tekke, Hüseyin Uyanıker (Osman Tokay dk. 78), Ertuğrul Tekşen, Yunus Kılıç, Metehan Mollaoğlu (Muhammed Sak dk. 72), Tuğrul Başkan (Ömer Doğru dk. 78)

Bayburt Özel İdarespor: Furkan Keleş, Köksal Ayaydın, Murat Sarıgül (Murat Dinç dk. 41), Hüseyin Atasoy, Furkan Yıldırım, Eşref Bayansal, İbrahim Esen (Berkay Tanır dk. 62), Batuhan Eren, Görkem Güner (Özgür Kaza dk. 46), Burak Taşdemir (Miraç Doksanoğlu dk. 62), Melih Kılıç (Baha Kısacık dk. 69)

Goller: Ertuğrul Tekşen (dk. 4), (dk. 45), Tuğrul Başkan (dk. 57), Muhammed Sak (dk. 90+1) (1922 Konyaspor)

Sarı kartlar: Burak Taşdemir, Batuhan Eren, İbrahim Esen, Köksal Ayaydın (Bayburt Özel İdarespor), Ertuğrul Tekşen (1922 Konyaspor) - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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