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Konyaspor ile Trabzonspor Arasındaki Maçta İlk 15 Dakika Berabere Geçildi

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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