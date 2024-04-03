Konyaspor ile Trabzonspor Arasındaki Maçta İlk 15 Dakika Berabere Geçildi
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi. - KONYA
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor evinde Trabzonspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk 15 dakikası 0-0 eşitlikle geçildi. - KONYA
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