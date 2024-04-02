Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında karşılaşacağı Trabzonspor ile 46. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda Trabzon ekibinin 22'ye 11 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Konyaspor, yarın saat 20.30'da Konya Büyükşehir Stadı'nda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde Konyaspor 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyetle topladığı 33 puanla küme düşme hattının bir sıra üstünde 16. sırada yer alıyor. Trabzonspor ise 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyetle aldığı 49 puanla 3. sırada bulunuyor. Konyaspor'un küme düşme hattı ile arasında 2 puan, Trabzonspor'un ise lider Galatasaray ile arasında 32 puan fark bulunuyor.

Süper Lig'de 46. randevu

Konyaspor ile Trabzonspor Süper Lig'de 46. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 45 maçta Konyaspor 11 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzonspor ise 22 defa rakibini mağlup etti. İkili arasındaki 12 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Söz konusu maçlarda Konyaspor 53 kez gol sevinci yaşarken, Trabzonspor 71 defa fileleri havalandırdı. İki takım Konya'da 22 kez karşı karşıya geldi. Konyaspor bu maçlarda 5 kez kazanırken, 7 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı. 10 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Konyaspor sahasındaki maçlarda 25 kez gol atma başarısı gösterirken, Trabzonspor 25 defa gol sevinci yaşadı. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 2-1'lik Trabzonspor'un galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

Atilla Karaoğlan düdük çalacak

Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Ceyhun Sesigüzel yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mert Güzenge olacak. - KONYA