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Konyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti. Antrenman, koşu, ısınma, pas çalışması ve 10'a 10 oyun ile gerçekleştirildi. Konyaspor, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Fahrudin Omerovic ve yardımcı antrenörleri yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma ile başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman 10'a 10 oyun ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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