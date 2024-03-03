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Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: Maçta çok basit hatalar yaptık

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a sahasında 2-0 mağlup olan Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, maçta çok basit hatalar yaptıklarını söyledi. Üzülmez, ayrıca Alpaslan Öztürk ile yaşanan problemin çözüldüğünü ve takımdan verim almaya çalışacaklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a sahasında 2-0 mağlup olan Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, maçta çok basit hatalar yaptıklarını söyledi.

İbrahim Üzülmez, müsabakanın ardından Pendik Stadı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kaybettikleri için üzgün olduğunu belirten İbrahim Üzülmez, şu ifadeleri kullandı:

"İyi bir başlangıç yapmak istiyorduk. İyi oynamadık. Çok fazla basit hata yaptık. Hücum anlamında kaliteli oyunculara sahip olmamıza rağmen ileride iyi iş çıkartamadık. Rakibi gözlemlediğimizde özellikle Ndao ile arka tarafa çok fazla koşu yapan bir takım olduğunu oyuncularımıza söyledik. Çok basit bir penaltıyla geriye düştük. Böylece rakibin direnci arttı, bizimki azaldı. Çok fazla temas oyununun da içinde olamadık. Konyaspor çok iyi oynamasa da iyi organize oldular. Deplasman takımının yapması gereken her şeyi yaptılar. Bu seviyede hatalar yapınca cezası da kesiliyor. Pes etmeyeceğiz, etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki maçlar zor. O maçlara odaklanmamız gerekiyor. Süper Lig seviyesinde olmaması gereken hatalar vardı bugün. Biz bunları değiştirmeye çalıştık. Bugün başarılı olmadık ama bundan sonraki süreçte başarılı olmaktan başkada yapacak bir şey yok."

"Alpaslan adım attı, bizlerden özür diledi"

Pendikspor'un defans oyuncusu Alpaslan Öztürk'le geçmişte problem yaşayan Üzülmez, "Biz, profesyonel insanlarız. Konuştuk ve kendi aramızda problemi çözdük. O geldi yanıma ve konuşmak istedi. Konuşulmaması ve yapılmaması gereken şeyler olduğunu söyledik. Benim çok kinci bir yapım yok. Sonuçta aynı gemideyiz. Alpaslan'ın benim yanıma gelmesi, benimle konuşmak istemesi benim için yeterlidir. Alpaslan'ın bana geçmişte söylediklerinden dolayı onu oynatmamak bana yakışmaz. Alpaslan adım attı, bizlerden özür diledi. Alpaslan bu takımın önemli oyuncusu, bugün de ona görev verdik. İyi oynadı. Ondan da performans anlamında önümüzdeki haftalarda beklentilerimiz var. Biz, bundan sonraki süreçte nasıl başarılı oluruz düşüncesinde olacağız." diye konuştu.

"Mevcut oyunculardan verim almaya çalışacağım"

Ofansif anlamda çok yetenekli oyunculara sahip olduğunu belirten İbrahim Üzülmez, "Bugün orta saha ve hücum arasında kopukluk vardı. Daha iyi planlama yapabilirdik. Planlamanın daha doğru yapıldığı bölgeler var. Yanlış yapılan yerler de var. Topu 2. bölgeden 3. bölgeye geçirecek daha yetenekli bir oyuncu olabilirdi. Bunları bu dönemde konuşmak bize çok fazla bir şey kazandırmaz. Mevcut oyunculardan verim almaya çalışacağım. Thiam, Erencan ve Umut gibi önemli oyuncularımız var. Bunları beslememiz lazım. Bugün kanatlara da inemedik. Dün akşam oyuncularla konuştuğumuzda hepsinin isteği ve arzusu üst seviyedeydi. Bazen isteyip sahaya yansıtamayabilirsiniz. Kalan haftalarda bu camiayı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Büyük karakterler, teslim olmayan karakterlerdir"

Sıradaki rakibi Fenerbahçe hakkında da konuşan Üzülmez, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe çok iyi bir takım. Hedefe odaklanmış bir takım. Onlara saygı duyuyoruz ama biz kendimize bakarız. Fenerbahçe maçın favorisidir ama biz de teslim olmak istemiyoruz. Bugün rakibimize kaybettik ama Fenerbahçe maçında gidip mücadelede etmemiz gerekiyor. Fenerbahçe'nin şampiyonluk için galibiyete ihtiyacı var ama bizim de puan veya puanlara ihtiyacımız var. Biz, pes etmemeliyiz. Oyuncularımın da bizimle beraber bu duyguları yaşaması gerekiyor. Büyük karakterler, teslim olmayan karakterlerdir. Biz oyunculara en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe deplasmanı da zordur. Yetenekli oyuncuları var ama biz de oradan puan ya da puanlar almak istiyoruz."

Kaynak: AA / Spor

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