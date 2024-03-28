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TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Hedefimiz düşme tehlikesinden uzak kalmak

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor'un Başkanı Ömer Korkmaz, hedeflerinin ligde düşme tehlikesinden uzak bir sıralamada kalmak olduğunu söyledi.

Korkmaz, AA muhabirine, FIFA tarafından kulübe verilen 3 dönem transfer yasağının kamuoyunda yanlış değerlendirildiğini dile getirdi.

Geçmişte yapılan bazı transferlerde bonservis ve bazı oyunculara eksik ödenen bedellerden kaynaklı bir transfer yasağıyla karşı karşıya olduklarını vurgulayan Korkmaz, "Kulübümüzün bu noktada gücü var. Bu transfer yasağını kaldırabilir. Ödemeyi yaptığımızda, yasağı kaldırabilecek bir durumdayız. Şu anda ödeme önceliğimiz bunlar olmadığı için transfer sezonundan da uzak bir durumdayız. Hedeflerimiz belli. Önceliğimiz takımı bu ligde sağlıklı bir yerde tutmak. Sezon sonuna doğru şartlarımıza uygun hale getirip onu da hallederiz. Bununla ilgili opsiyon bir süre var. Kısa sürede artık bir daha bunların konuşulmadığı bir kulüp olmak istiyoruz." diye konuştu.

Şampiyonu Konyaspor belirleyebilir

Korkmaz, son 4 haftada 8 puan aldıklarını anımsatarak, yeşil beyazlıların hedefinin güvenli bölgede kalmak olduğunu bildirdi.

Ligde 43 puanla düşme hattından uzak kalınacağına değinen Korkmaz, "42-43 puan, güvenli bölge gibi görünüyor. Haliyle şu an puanımız, oraya çok uzak değil. Burası büyük bir şehir, güçlü bir camia. Geriye 8 maçımız kaldı. Bunun 5'ini içeride oynuyoruz. Ama bunun 2'si de şampiyonluğa oynayan takımlardan. Temel derdimiz, güvenli alanda kalmak. Ligi sağ salim güzel şekilde tamamlayıp, önümüzdeki sezonlara daha iyi hazırlanmak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Konya'ya geleceğini anımsatan Korkmaz, "İkisini de burada yenmek isteriz. Şampiyonluğu belirlemedeki kastımız bu. Dış sahada puan verdiğimiz her takımdan o puanı almak için sahaya çıkıyoruz. İki takımı da yenersek şampiyonun kim olduğu umurumuzda olmaz. Şampiyonu belirlemenin bir gücü olduğu da hoşumuza gidiyor." dedi.

Taraftara "tribünleri doldurun" çağrısı

Ligde 3 Nisan'da Trabzonspor'u ağırlayacaklarını aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:

"Milli ara bizim için iyi de oldu. Sakat oyuncularımız vardı. Onlar da dönecek. Daha iyi bir hazırlanma fırsatı olacak. Hemşehrilerimiz de maçı özledi. Hep birlikte burada güçlü şekilde Trabzonspor'u misafir edeceğiz. Buradan da 3 puanla çıkıp biraz daha rahat hissetmek istiyoruz. 4 maçlık periyottan öyle ya da böyle istediğimizi aldık. Bu süreci, Trabzonspor maçıyla perçinlemek istiyoruz. Taraftarımızın desteğini bekliyoruz."

Kaynak: AA / Spor

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